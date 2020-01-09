23 Июля 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
газ-сале стела (2018) | Фото: 89.mchs.gov.ru

В Тазовском районе заработала специальная комиссия, посвященная сбору мнений о расселении Газ-Сале

Жители Газ-Сале могут прийти в местный Дом культуры, чтобы высказаться, следует ли расселять село. В учреждении начала работу специальная комиссия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Тазовского района.

Напомним, село расположено в центре восточной части округа, на юго-западе Тазовского района, на левом берегу реки Таз, в 25 км от райцентра, поселка Тазовский. Ранее на заседании окружного заксобрания глава Тазовского района Василий Паршаков рассказал, что жилой фонд Газ-Сале – 46 тыс. "квадратов", из них 33 тыс. – аварийные. "Если исполнять программу, до 2025 г. переселим 4,3 тыс. "квадратов". Спросим людей, посчитаем, чтобы принять решение по переселению. Там нет ни одного предприятия, только бюджетники", - отметил Паршаков.

Сегодня в Доме культуры села Газ-Сале начала работу комиссия по сбору мнений жителей о том, стоит ли расселять село. В нее вошли специалисты администраций района и села, жилищной политики и социальной защиты населения. Специалисты работают с 9 января по 15 марта в будние дни с 12.00 до 21.00, а также в субботу с 9.00 до 15.00. Для удобства граждан создана "горячая линия" по номеру (34940) 2-37-82, позволяющая получить информацию о работе комиссии, договориться о времени ее посещения и узнать, какие документы необходимо взять с собой.

Ранее в Газ-Сале прошел опрос, в ходе которого 85% жителей заявили о своем решении в будущем покинуть село. В исследовании приняли участие 710 собственников квартир и проживающих по социальному найму, а это 84% опрошенных. Остальные либо не живут в селе, но имеют жилье, либо в момент опроса не были дома.

По словам первого заместителя главы района Сергея Лисовского, "работа по учету особенностей каждой семьи необходима, чтобы более детально изучить мнение жителей, провести исследования для принятия дальнейших стратегических решений.

"Здесь важно составить, так называемый "паспорт семьи". В него войдут все предпочтения относительно места проживания, работы, учебы, необходимой площади недвижимости и другая важная информация. Работа будет строиться индивидуально с каждой семьей", - сказал он.

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В Тазовском районе заработала специальная комиссия, посвященная сбору мнений о расселении Газ-Сале

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Теги: Газ-Сале, расселение, комиссия, голосование



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Ранее 01.11.2019 08:52 Мск 85% жителей Газ-Сале высказались о переселении села

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