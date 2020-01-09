23 Июля 2020
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AirBaltic (2019) | Фото:Flickr

Латвийская авиакомпания airBaltic начинает полеты из Екатеринбурга

В международном аэропорту Кольцово (Екатеринбург) появляется новый авиаперевозчик. Авиакомпания airBaltic открыла продажи билетов на прямые регулярные рейсы по маршруту Рига – Екатеринбург – Рига, сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани.

"Полеты начнутся с 1 апреля 2020 года дважды в неделю в летние периоды навигации. Вылеты из Риги запланированы по средам и субботам в 23.15, рейсы из Екатеринбурга – по четвергам и воскресеньям в 05.10, время в пути составит чуть более 3 часов. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A220-300 вместимостью 145 пассажирских мест", - говорится в сообщении аэропорта.

Рига – транзитный пункт перевозчика, из которого он осуществляет перевозки по 70 направлениям в Европе, Скандинавии, странах СНГ и Ближнего Востока.

Екатеринбург станет шестым направлением, которое airBaltic обслуживает в России. Сейчас авиакомпания осуществляет полеты между Ригой и Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Сочи, Казанью.

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Латвийская авиакомпания airBaltic начинает полеты из Екатеринбурга

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Теги: airBaltic, рига, екатеринбург, авиакомпания, кольцово, аэропорт



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