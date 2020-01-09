205 преступлений и 24 пожара: Екатеринбург относительно спокойно отпраздновал Новый год

В администрации Екатеринбурга заявили, что новогодние каникулы в столице Урала прошли в спокойной обстановке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилось количество пожаров – с 48 до 24. При этом все пожары, зафиксированные в каникулярные дни, были ликвидированы в кратчайшие сроки, жертв и пострадавших нет.

Не было зарегистрировано ни одного происшествия на водоемах Екатеринбурга и его окрестностях. Также в сравнении с прошлогодними праздниками на 30% снизилось количество ДТП: в 12 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 14 человек (один из них – ребенок), погибших не было. Кроме этого, за восемь дней отдыха в Екатеринбурге зафиксировано 205 различных преступлений, из которых 126 (то есть более 60%) были раскрыты по "горячим следам".

Как отметили в мэрии, несмотря на это все экстренные службы продолжают нести дежурство и готовы оперативно принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в декабре прошлого года в Екатеринбурге на месяц ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать до 15 января.