В Красноярском крае ГИБДД "провела профилактику" ДТП на опасном участке трассы окроплением святой водой

В Уярском районе Красноярского края сотрудники ГИБДД "провели профилактические мероприятия на федеральной трассе". Об этом говорится на официальном сайте госавтоинспекции. Судя по фото, "профилактика" заключалась в окроплении опасного участка трассы святой водой, его провел представитель РПЦ.

Вот что по этому поводу говорится на сайте ведомства: "Обряд освящения был начат с той части трассы, где в конце ноября прошлого года погибло 5 человек, из них 3 детей. Всего в прошлом году на данном участке федеральной трассе было зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 20 человек погибло и более 50 человек пострадало. Настоятель храма отец Дмитрий прочитал молитвы, которые уберегут водителей от нарушения правил и окропил святой водой проезжающие мимо машины" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).