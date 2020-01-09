23 Июля 2020
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В Красноярском крае батюшка освятил опасный участок трассы. (2020) | Фото: гибдд.рф/r/24

В Красноярском крае ГИБДД "провела профилактику" ДТП на опасном участке трассы окроплением святой водой

В Уярском районе Красноярского края сотрудники ГИБДД "провели профилактические мероприятия на федеральной трассе". Об этом говорится на официальном сайте госавтоинспекции. Судя по фото, "профилактика" заключалась в окроплении опасного участка трассы святой водой, его провел представитель РПЦ.

В Красноярском крае батюшка освятил опасный участок трассы.|Фото: гибдд.рф/r/24

Вот что по этому поводу говорится на сайте ведомства: "Обряд освящения был начат с той части трассы, где в конце ноября прошлого года погибло 5 человек, из них 3 детей. Всего в прошлом году на данном участке федеральной трассе было зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 20 человек погибло и более 50 человек пострадало. Настоятель храма отец Дмитрий прочитал молитвы, которые уберегут водителей от нарушения правил и окропил святой водой проезжающие мимо машины" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

В Красноярском крае батюшка освятил опасный участок трассы.|Фото: гибдд.рф/r/24

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В Красноярском крае ГИБДД "провела профилактику" ДТП на опасном участке трассы окроплением святой водой

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Теги: гибдд, освящение, батюшка, профилактика дтп



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