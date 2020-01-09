РСТ: Отказ полетов над Ираном и Ираком не повлияет на стоимость авиабилетов

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги специалиста: http://remont.youdo.com/interior/chastnye/wood/diz/nebolshoi/ по ссылке.
Здесь http://remont.youdo.com/building/contractor/brigade/country/, заказать.
http://remont.youdo.com/carpentry/ - лучшие цены тут.



Общество В России
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

РСТ: Отказ полетов над Ираном и Ираком не повлияет на стоимость авиабилетов

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке самолеты российских авиакомпаний будут облетать воздушное пространство над Персидским заливом.

Как заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, на стоимость билетов это не повлияет. Он добавил, что, по предварительным расчетам, для облета Ирака и Ирана потребуется от 15 минут, передает телеканал "360".

Напомним, утром 8 января под Тегераном разбился самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Предварительно причиной катастрофы стало возгорание двигателя. МАУ озвучила число жертв - 167 человек. Но называются и другие данные. Большинство погибших были гражданами Канады и Ирана.

Ранее власти Ирана заявили, что версия теракта или попадания ракеты иранских ПВО не рассматриваются, этого же мнения придерживаются и западные спецслужбы, хотя катастрофа совпала с обстрелом иранскими войсками американских военных баз на территории Ирака.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

РСТ: Отказ полетов над Ираном и Ираком не повлияет на стоимость авиабилетов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: иран, полеты, рст



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров