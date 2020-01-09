РСТ: Отказ полетов над Ираном и Ираком не повлияет на стоимость авиабилетов

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке самолеты российских авиакомпаний будут облетать воздушное пространство над Персидским заливом.

Как заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, на стоимость билетов это не повлияет. Он добавил, что, по предварительным расчетам, для облета Ирака и Ирана потребуется от 15 минут, передает телеканал "360".

Напомним, утром 8 января под Тегераном разбился самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Предварительно причиной катастрофы стало возгорание двигателя. МАУ озвучила число жертв - 167 человек. Но называются и другие данные. Большинство погибших были гражданами Канады и Ирана.

Ранее власти Ирана заявили, что версия теракта или попадания ракеты иранских ПВО не рассматриваются, этого же мнения придерживаются и западные спецслужбы, хотя катастрофа совпала с обстрелом иранскими войсками американских военных баз на территории Ирака.