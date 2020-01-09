23 Июля 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Веселый поросенок, поросенок, свинья (2016) | Фото: vmirechudes.com

Тюменские свиньи устроили "пьяный дебош" в супермаркете: разбили и выпили коньяк

В Тюмени покупатели одного из супермаркетов в микрорайоне Европейский засняли на видео трех свиней, появившихся в торговом зале, передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах видно, как животные спокойно разгуливают по магазину, а после одна из свиней сшибает мордой две бутылки коньяка. Бутылки падают на пол, разбиваются, а поросята начинают пить содержимое разбившихся бутылок.

"Пьет, пьет!" - высказываются покупатели. Люди недоумевают, откуда в магазине взялись свиньи: "У вас что здесь, свинарник?".

Животных на улицу вывели продавцы магазина. Теперь предстоит выяснить, кто является их владельцем и подсчитать ущерб, нанесенный животными.

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Тюменские свиньи устроили "пьяный дебош" в супермаркете: разбили и выпили коньяк

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Теги: свиньи, коньяк, супермаркет, Тюмень



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