Тюменские свиньи устроили "пьяный дебош" в супермаркете: разбили и выпили коньяк

В Тюмени покупатели одного из супермаркетов в микрорайоне Европейский засняли на видео трех свиней, появившихся в торговом зале, передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах видно, как животные спокойно разгуливают по магазину, а после одна из свиней сшибает мордой две бутылки коньяка. Бутылки падают на пол, разбиваются, а поросята начинают пить содержимое разбившихся бутылок.

"Пьет, пьет!" - высказываются покупатели. Люди недоумевают, откуда в магазине взялись свиньи: "У вас что здесь, свинарник?".

Животных на улицу вывели продавцы магазина. Теперь предстоит выяснить, кто является их владельцем и подсчитать ущерб, нанесенный животными.