Выживший: на Чукотке нашли невредимым пропавшего оленевода, 16 дней продержавшегося в морозы в тундре

На Чукотке пропавшего 21 декабря оленевода нашли живым. Все это время в регионе стояли сильные морозы, а у мужчины с собой ничего не было.

Мужчину нашли в 200 км от села Рыркайпий. Примечательно, что ему даже не потребовалась медицинская помощь, сообщает РБК со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Эгвекинот.

Пропавший – бригадир оленеводческой бригады "Пионер", передает РИА Новости. В день пропажи он на снегоходе направлялся в Рыркайпий.

По словам представителя администрации городского округа Эгвекинот, которого цитирует агентство, оленевод заблудился и смог выжить в морозы, так как укрылся в рыбацком домике и топил его подручными материалами. Последний раз на связь оленевод выходил 26 декабря по спутниковому телефону, который затем разрядился.