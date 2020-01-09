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Образование Курганская область
Сургут, городская клиническая поликлиника № 4 (2018) | Фото: Накануне.RU

Департамент здравоохранения Зауралья поддержал идею создания в школах профильных классов с углубленным изучением биологии и химии

В департамент здравоохранения Курганской области поддержали идею создания в школах профильных классов с углубленным изучением биологии и химии.

Как ранее сообщало Накануне.RU, среднюю школу №11 в элитном районе Кургана до середины лета закрывают на капитальный ремонт - там отремонтируют крышу, фасад, кирпичную кладку, а также заменят всю электропроводку и канализационные сети. Всех учеников и учителей на время распределили по трем другим школам города, которые расположены рядом.

Также на портале "Инициативы Зауралья" появилась идея сделать из школы №11 медицинский лицей с углубленным изучением биологии и химии начиная с 8 класса. Предложено сделать профильные классы, где будут готовить будущих врачей. После окончания такого лицея дети смогут легче поступить в медицинские вузы.

В департаменте здравоохранения региона Накануне.RU сообщили, что готовы проводить на системной основе работу со школьниками, в том числе, с привлечением руководителей медицинских организаций, преподавателей Курганского областного медицинского колледжа.

Создание профильных классов и профильных учебных заведений - это сфера полномочий департамента образования и науки Зауралья и учредителя средней школы №11 - администрации Кургана. В оба ведомства Накануне.RU направит официальный запрос с просьбой прокомментировать возможность перепрофилирования школы №11 в медицинский лицей.

Сейчас направление на целевое обучение в медицинские вузы осуществляется департаментом здравоохранения региона в текущем режиме. На сегодняшний день в рамках целевого приема обучается 884 студента. Договоры о целевом обучении предусматривают обязанность выпускника отработать в медицинских организациях Курганской области не менее трех лет.

На территории Курганской области организована системная профориентационная работа со школьниками. Ежегодно, начиная с 2015 года, в медицинских организациях области и Курганском медицинском колледже проводятся дни открытых дверей для школьников, около 1,5 тыс. ребят ежегодно посещают дни открытых дверей и имеют возможность посмотреть на работу специалистов, задать вопросы, поработать на муляжах.

Кроме того, в рамках регионального профориентационного проекта "Зауральский навигатор" реализуется подпроект "Медицинский навигатор", участниками которого являются Курганский медицинский колледж и школьники 49 общеобразовательных организаций региона.

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Департамент здравоохранения Зауралья поддержал идею создания в школах профильных классов с углубленным изучением биологии и химии

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Теги: школа, Курган, Шевелевка, капитальный ремонт, медицинский лицей, учителя, ученики, департамент здравоохранения



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Ранее 14.01.2020 13:02 Мск Депобрнауки Зауралья поддержал идею создания в школах биолого-химических классов

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