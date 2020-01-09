23 Июля 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
пожарная машина, депо, пожарные, пожар (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В Югре эвакуировали 850 школьников из-за ложного срабатывания сигнализации

В городе Покачи Ханты-Мансийского автономного округа Югры сегодня утром эвакуировали школу №4.

Как сообщили Накануне.RU, в пресс-службе ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округе, в 9.25 по местному времени диспетчеру поступило оповещение о срабатывании пожарной сигнализации.

На месте спасатели оказались уже через три минуты. Было эвакуировано 850 детей.

Как оказалось, тревога была ложной. Учебный процесс полностью восстановлен.

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В Югре эвакуировали 850 школьников из-за ложного срабатывания сигнализации

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Теги: пожарная сигнализация, ложная тревога, школа, эвакуация



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