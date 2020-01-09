"Где исследования? Почему именно столько?" Свердловский общественник просит РЭК объяснить, как были рассчитаны "мусорные" нормативы

Региональную энергетическую комиссию Свердловской области попросили объяснить, как были рассчитаны нормативы накопления отходов для многоквартирных и частных домов. Как передает корреспондент Накануне.RU, обращение в адрес председателя РЭК Владимира Гришанова направил местный общественник Эдуард Мансуров.

Как рассказал он на своей странице в соцсети, в конце прошлого года РЭК опубликовала план роста тарифов для "мусорных" операторов региона. По данным общественника, первое повышение ожидается с 1 июля 2020 года, а далее каждые полгода: с 1 января 2021-го, с 1 июля 2021-го и с 1 января 2022-го.

"Самое заметное повышение ждет клиентов "Спецавтобазы" (в том числе Екатеринбург). Через полгода мы будем платить на 3,59% больше. Не сильно отстает и "Рифей" (в том числе Нижний Тагил) – повышение на 3,58%. Меньше всего тариф повысят для "Экосервиса" (в том числе Первоуральск) – на 0,92%. Необходимость повышения наверняка объяснят инфляцией, но все же интересно, почему повышение неравномерно", - пишет Мансуров.

По его сведениям, к середине 2021 года рост тарифов относительно текущих составит уже 28-53% для различных территориальных зон, и этот существенный рост пройдет всего за 12 месяцев. Общественник задался вопросом: как были рассчитаны нормативы накопления отходов, в первую очередь, для населения?

"Вот, к примеру, Региональная энергетическая комиссия Свердловской области установила, что каждый житель многоквартирника в Екатеринбурге образует 23,3 кг отходов в месяц. Где исследования? Почему именно столько? Почему не 30 кг отходов, как житель многоквартирного дома за пределами Екатеринбурга? Про жителей ИЖС вообще молчу", - заметил Эдуард Мансуров.

Он направил обращение в адрес председателя областной РЭК Владимира Гришанова, где просит обнародовать исследования, по которым были вычислены данные нормативы.

"Уверен, что информация о том, как все это посчитали, совсем не секретная и председатель РЭК ничего скрывать не будет", - заключил общественник.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что в Нижнем Тагиле начиная с этого года запустят эксперимент по раздельному сбору мусора.