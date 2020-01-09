Артем, Виктория, Порфирий: названы самые популярные и самые редкие имена новорожденных за 2019 год

Названы самые популярные имена для новорожденных 2019 года. По данным Единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС), мальчиков в России в 2019 году чаще всего называли Арёмами, Александрами, Михаилами и Иванами, а девочек – Софиями, Викториями, Аннами, Мариями и Алисами. Данные приводит ФНС, на них ссылается "Интерфакс".

Названы и самые редкие имена: Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, женские - Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.

С 2018 года мальчиков в России рождается больше, чем девочек (51,45%). По 37% рождений приходится на первенца и второго ребенка в семье, в 17% случаев в семьях родился третий ребенок.