Лучшая защита - нападение? После выявленных нарушений "Водный союз" подал в суд на администрацию Кургана

После того, как в деятельности компании "Водный союз", которая обеспечивает водой весь Курган, были выявлены серьезные нарушения, коммунальная организация начала судиться с администрацией города. Первое заседание в Арбитражном суде прошло 9 января.

Как ранее сообщало Накануне.RU, специалисты Контрольно-счетной палаты нашли нарушения и передали документы в правоохранительные органы. Из самых явных - это договор аренды канализации и водопровода, владельцем которого является компания "Курганводоканал". Все имущество арендует "Водный союз" - предприятие, которое принадлежит энергоолигархам Артему Бикову и Алексею Боброву - тем самым бизнесменам, которые установили и никак не хотят снижать высокие энерготарифы для бизнеса в Курганской области.

"Водный союз" подал иск к департаменту жилищно-коммунального хозяйства города. Коммунальщики требуют взыскать с мэрии "долги" по субсидии прошлого года - размер составляет почти 230 млн руб. Суть судебного спора в том, что в конце прошлого года Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области выдало администрации Кургана предписания для отмены актов о выделении "Водному союзу" денег из городской казны на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.

Руководитель "Водного союза" Владимир Овсянников ранее просил городские власти повысить тариф на водоотведение сразу на 40%, однако размер тарифа, наоборот, был снижен. Стоит отметить, что семь лет подряд плата за аренду сетей для "Водного союза" ни разу не индексировалась, а договором предусматривалась возможность ежегодного пересмотра платы. Также оказалось, что вложения компании в модернизацию и реконструкцию городских водных сетей были минимальными. Согласно различным бумагам и заявкам на проведение модернизации, "Водный союз" должен был выделить с 2013 по 2018 год более 700 млн руб., однако этого не делал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза", эти 230 млн руб., из-за которых сейчас идет суд, должны поступить на счета коммунальщиков в июле этого года, однако на 9 января переведено лишь 150 тыс. руб.

"Компания проводила конкурсы и вела переговоры с потенциальными подрядчиками и поставщиками. Все субсидийные мероприятия выполнены, материалы поставлены. В ходе сегодняшнего судебного заседания представители власти заявили ходатайство о приостановлении рассмотрения искового заявления "Водного союза" до окончания разбирательства об оспаривании предостережения УФАС. Несмотря на наши возражения, суд принял решение отложить разбирательства по делу, взяв пятидневную паузу", - рассказал глава "Водного союза" Владимир Овсянников.

Он также добавил, что подрядчики и поставщики "Водного союза" сейчас испытывают нехватку финансов.

"Они выполняли работы на заемные средства. И не будем забывать, что наша компания только арендует сети, а принадлежит водно-канализационное хозяйство администрации города", - сказал Овсянников.

Здесь стоит отметить, что при бывшем губернаторе Курганской области Олеге Богомолове олигархи Биков и Бобров получили в регионе все ключевые активы (выработка и подача тепла и электроэнергии, снабжение водой, канализация - прим.) и фактически создали коммунальную монополию, которая обеспечивает хорошую прибыль. В дотационном регионе были установлены самые высокие тарифы на электроэнергию на Урале. Их обоснованность вызывала сомнения у других профучастников рынка, но власти каждый раз удовлетворяли все потребности энергетиков, несмотря на то, что сложившаяся ситуация вела к гибели предпринимательства в Зауралье. До сих пор Биков и Бобров считают нужным лучше судиться с городскими властями, чем самим вкладывать средства в модернизацию сетей.

Следующее судебное заседание пройдет 14 января.