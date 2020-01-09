УФАС возбудило дело в отношении челябинского регоператора ТКО по заявлению военных

УФАС возбудило дело в отношении регоператора по обращению с ТКО ООО "Центр коммунального сервиса" по заявлению филиала ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны России по ЦВО о прекращении оказания услуги по обращению с ТКО на объектах казарменно-жилищного фонда Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В июне между регоператором и филиалом был заключен контракт на оказание данной услуги на объектах Минобороны, расположенных на территории Карабашского кластера. Однако филиал не в полном объеме оплатил данную услугу. В связи с этим регоператор в августе направил в его адрес уведомление о приостановлении оказания услуги до полного погашения задолженности.

В УФАС отметили, что все объекты Минобороны России являются объектами, на которых ограничение или прекращение оказания коммунальных услуг являются действиями, нарушающими безопасность государства, в том числе и в случаях неоплаты поставленных ресурсов.

"Челябинское УФАС указало, что ООО "ЦКС" своими действиями по направлению уведомления приступило к первому этапу процедуры приостановления оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО на объектах Филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны", - подчеркнули в ведомстве.

В отношении регоператора возбуждено дело по признакам нарушения ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции. Рассмотрение назначено на 4 февраля.

В пресс-службе ЦКС рассказали, что по состоянию на август 2019 года регоператор уже более семи месяцев оказывал услуги по вывозу ТКО филиалу ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление". За этот период долг превышал 2 млн рублей, о чем "ЦКС" направлял соответствующее уведомление с требованием погасить долг.

"Действий со стороны Филиала ФГБУ "ЦЖКУ" не последовало. И ООО "ЦКС" вынужденно приостановило оказание услуг. Региональный оператор просто не имел ресурсов на продолжение работы безвозмездно. Стоит отметить, что "ЦКС" нес все операционные расходы, по сути, не получая ни копейки за оказанные услуги", - отметили в компании.

В сентябре филиал стал гасить долг и регоператор возобновил оказание услуги по обращению с ТКО в полном объеме.