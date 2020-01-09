На Украине посчитали потери от запуска "Турецкого потока"

Потери Украины от запуска газопровода "Турецкий поток" составят около $450 млн в год, заявил гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Он добавил, что с 1 января транзит газа через Украину в Балканском направлении осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы, а Турция, Болгария и другие страны в регионе уже не получают газ через Украину.

Макогон заверил, что Украина будет искать новые рынки и предлагать мощности своей ГТС другим поставщикам.

Напомним, 8 января лидеры России и Турции торжественно запустили "Турецкий поток". Мощность газопровода - 31,5 млрд кубометров в год. Первая нитка предназначена для поставок российского газа в Турцию, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.