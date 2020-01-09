23 Июля 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
центральный банк, центробанк, ЦБ (2018) | Фото: Накануне.RU

ЦБ опроверг информацию о взрыве в центральном офисе

Банк России опроверг информацию о взрыве газового баллона в центральном офисе на улице Неглинная в центре Москвы.

В пресс-службе ЦБ заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности, передает "Интерфакс".

Ранее источники информагенств сообщили, что во время ремонтных работ произошел взрыв газового баллона.

Якобы пострадал один сотрудник банка, его госпитализировали.

В 2018 году в здании Центробанка произошел пожар. Движение на Неглинной пришлось перекрыть.

С места ЧП эвакуированы около 10 человек, в том числе несколько представителей руководства банка. Среди них, в частности, были первые зампреды ЦБ Дмитрий Тулин и Сергей Швецов.

По сообщениям СМИ, в результате пожара была повреждена оргтехника.

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ЦБ опроверг информацию о взрыве в центральном офисе

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Теги: цб рф, взрыв, газовый баллон



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