23 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция, полицейский, ДПС (2018) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале вынесен приговор водителю, сбившему полицейского на городском кладбище

Суд на Среднем Урале вынес приговор жителю Краснотурьинска, который сбил полицейского на своем автомобиле.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось на территории городского кладбища "Камешок": мужчина, находясь за рулем ВАЗ-21102, умышленно наехал на инспектора мобильного взвода ППСП МО МВД России "Краснотурьинский". В результате страж порядка получил травму в виде кровоподтека на левой голени, не причинившего какого-либо вреда его здоровью.

Уже на завершающей стадии расследования уголовного дела от водителя поступило ходатайство о том, чтобы дело прекратить, а ему назначить судебный штраф. Как отметили в СКР, все предусмотренные законом основания для этого имелись.

Суд, рассмотрев представленные материалы, принял решение о назначении мужчине штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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На Среднем Урале вынесен приговор водителю, сбившему полицейского на городском кладбище

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Теги: водитель, суд, кладбище, приговор



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