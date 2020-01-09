23 Июля 2020
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Общество В России За рубежом
Наводнение в Венеции. (2020) | Фото: Роскосмос

Роскосмос проведет мониторинг места катастрофы украинского самолета в Иране со спутников

Госкорпорация Роскосмос отчиталась о спутниковых съемках, которые проводились в новогодние праздники, а также планируется провести в ближайшее время. Среди них – места авиакатастроф: в Алма-Ате и в Тегеране.

Научный центр оперативного мониторинга Земли "Российские космические системы" с 26 декабря 2019 года по 9 января 2020 года проводил мониторинг следующих событий: обстановка в устье реки Бурея в Хабаровском крае; лесопожарная обстановка в Красноярском крае; подтопление в Хабаровском крае; подтопление в Красноярском крае.

"В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций: ураган на Фиджи; наводнение и оползень в Индонезии", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Наводнение в Венеции.|Фото: Роскосмос

Наводнение в Венеции. Фото: Роскосмос

"Кроме того, в рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф по всему миру была запланирована космическая съёмка: лесные пожары в Австралии; тайфун на Филиппинах; извержение вулкана на Курильских островах; наводнение в Венеции; природные пожары на Эльбрусе; крушение самолета в Казахстане; наводнение в Индонезии; наводнение в Израиле; мониторинг обстановки в Иране; крушение самолета в Иране; землетрясение в Папуа Новой Гвинее; мониторинг газопровода "Турецкий поток" в Турции", - сообщили в пресс-службе корпорации.

За указанный период в МЧС России были переданы данные мониторинга около 395 тыс. кв. км (93 маршрута без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). В Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам переданы данные в объеме около 57 тыс. кв. км (24 маршрута).

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Роскосмос проведет мониторинг места катастрофы украинского самолета в Иране со спутников

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Теги: роскосмос, авиакатастрофа в иране, спутниковый мониторинг



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