23 Июля 2020
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фан-зона, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

"Водитель заблокирован в системе": в "Яндекс.такси" прокомментировали инцидент с Марией Погребняк

Светская дива, жена легенды российского футбола, нападающего ФК "Урал" Павла Погребняка попала внеприятную историю в такси. Девушка заказала машину через сервис "Яндекс.Такси", но водитель не только не довез ее до указанного адреса в Москве, но и выкинул вещи из машины. О происшествии Мария Погребняк сообщила в своем блоге.

"Таксист, как это часто бывает, привез меня не туда. Но мало того, что он не доехал до ресторана, куда мне нужно было, еще он отказался объезжать здание и начал очень сильно на меня орать и выгонять меня из машины. Я так испугалась, что не знала, что делать, и меня хватило только на то, чтобы включить запись видео. Он выкинул мои вещи из машины и вынудил меня выйти из машины, оставив меня посреди дороги с вещами. Люди, стоявшие на улице, были в шоке. Сказать, что я оскорблена и удивлена таким поведением, - ничего не сказать. Я до сих пор в шоке", - написала мать троих детей в Instagram.

После инцидента с Погребняк таксист никогда не сможет принимать заказы через "Яндекс". Об этом корреспонденту Накануне.RU рассказали в службе такси. Кроме того, пострадавшей вернули деньги.

"Водитель вел себя недопустимым образом, тем самым грубо нарушив все мыслимые правила. Мы возмущены его поведением и заблокировали ему доступ к заказам нашего сервиса, а также вернули девушке деньги за испорченную поездку", - заключили там.

Мария Погребняк(2020)|Фото: instagram.com/mariapoga_

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"Водитель заблокирован в системе": в "Яндекс.такси" прокомментировали инцидент с Марией Погребняк

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Теги: Мария Погребняк, скандал, такси



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Развитие сюжета:

Ранее 11.01.2020 12:57 Мск "Конфликт исчерпан". Мария Погребняк заявила, что будет пользоваться такси

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