ДНР откроет представительство в Турции

В ближайшее время ДНР откроет новые представительские центры в ряде стран, в том числе в Турции, сообщают донецкие СМИ.

В настоящее время работают семь представительских центров ДНР в странах Европы. Последнее открылось в октябре в Бельгии. Ранее центры ДНР были открыты в Италии (два), Греции, Франции, Финляндии и Чехии. Однако позже по просьбе Киева чешский суд закрыл центр ДНР.

После каждого такого открытия Киев направляет ноту соответствующему государству. Однако центры ДНР оформляются не как дипломатические учреждения, а как общественные офисы, и протесты Украины успеха не имеют.