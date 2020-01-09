В Перми Роспотребнадзор изъял около 600 упаковок аналогов снюса

Управление Роспотребнадзора в Прикамье изъяло почти 600 аналогов снюса. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, за 15 дней проверило 2,6 тыс. магазинов, продающих табачную продукцию и аксессуары для курения.

Меры были приняты в связи с ростом потребления среди детей и молодежи никотиносодержащей продукции — аналога снюса, в котором табак заменен на никотин. Приобрести аналоги снюса, продажа которого запрещена в России, могут, в том числе, дети. Всего специалисты обнаружили никотиносодержащую продукцию в 37 торговых точках. На 157 объектах торговли, 15 объектах общественного питания и на двух предприятиях оптовой торговли начаты внеплановые мероприятия по контролю.

Также у 29 организаций не было документов, которые подтверждали бы соответствие продукции определенным требованиям. В связи с выявленными нарушениями было арестовано 179 партий аналогов снюса - 591 упаковка. В среднем одна упаковка содержит от 20 до 24 порций. Кроме того, были выявлены сайты, на которых можно купить аналоги снюса - сейчас их пытаются заблокировать через суд.

Как сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности края, глава региона Максим Решетников внес в краевое заксобрание законопроект, ограничивающий продажу несовершеннолетним никотиносодержащих смесей. Депутаты рассмотрят его на январском заседании в двух чтениях.

Напомним, ранее Совет Федерации на последнем заседании уходящего года обратился к правительству с предложением немедленно запретить оборот бестабачных никотиносодержащих смесей (снюсов) до момента, когда соответствующие поправки будут приняты в антитабачный закон парламентом. Против торговли этими смесями выступили, в частности, в Воронеже, Перми, Челябинске, Кировской области и на Ямале.