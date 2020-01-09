В ГД внесен законопроект о штрафах до 1,5 млн за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно проекту, пропаганда гражданами наркотических средств в сети будет караться штрафом от 5 до 30 тыс. рублей, должностными лицами - от 50 до 100 тыс. рублей.

На тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в случае нарушения закона будет наложен штраф от 50 тыс. до 100 ты. рублей или деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток.

Для юридических лиц штраф составит от 1 млн до 1,5 млн рублей или суд может применить административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Напомним, в конце октября президент Владимир Путин поручил представить предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в интернете. Также глава государства поручил правительству продумать систему наказаний за такие поступки.

30 октября депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму проект закона об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Ранее в Госдуме отмечали, что ответственность за пропаганду употребления наркотиков в интернете должна быть самой строгой, потому что опасность от такой рекламы грозит, в первую очередь, детям и подросткам.