Наилю Аскер-заде на горнолыжном склоне сбила пьяная "тюнингованная барышня"

Ведущая телеканала "Россия 1" Наиля Аскер-заде, личная жизнь и финансовое состояние которой оказалось в центре внимания СМИ в конце минувшего года, провела новогодние каникулы на горнолыжном курорте.

Судя по всему, сама Наиля хорошо катается, что не избавило ее от риска столкновений на горнолыжном склоне. Вот что она пишет в Instagram: "На лыжах стояла крепко, повороты брала лихо. Правда, без внештатных ситуаций не обошлось: один раз меня развернуло на 360 градусов вдоль склона. Второй раз около подъёмника на меня налетела молодая сильно тюнингованная барышня с видом потерянной лани (и сильно не понимающая, что она здесь делает — бурное празднование Нового года даром не проходит). Обдав меня алкогольными парами, снесла она меня с ног мгновенно. Кстати, принцип "пьяным за руль не садись" отлично подходит и для лыж".