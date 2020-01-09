23 Июля 2020
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Общество В России
богач, бедняк, сказка, холоп, мужик, барин (2019) | Фото: Сказки и басни

Холопы в кино и на Красной площади: почему самым кассовым фильмом стала комедия про сынка олигарха?

Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, заработав 1,8 млрд руб. за новогодние каникулы, об этом сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип". Аналитики предполагают, что такая ситуация стала возможна с введением искусственных механизмов регулирования проката, и у нашей комедии просто не было достойных западных конкурентов. А может быть, тема холопства, которую оседлал и Владимир Жириновский, раздавая деньги на Красной площади, стала популярна?

По сюжету ленты "Холоп", сын олигарха отбился от рук и стал типичным прожигателем жизни, его отец, собственно, сам олигарх, который, судя по комментариям зрителей, также не вызывает симпатии, так как мало чем отличается от сынка, решает его проучить и инсценирует "провал в прошлое". Молодой человек попадает в аутентичную обстановку царской России, где его место определено среди холопов, его "воспитывают" тайные коучеры во главе с Охлабыстиным, руководствуясь заранее составленным сценарием. Но как всегда в ромкомах - вмешивается любовь, и все идет не по сценарию. Хотя в итоге группа психологов и отец наследника добиваются своего и в какой-то мере его перевоспитывают, в конце фильма сынок олигарха и сам берет кнут в руки, чтобы перевоспитывать других таких "холопов".

В это время одиозный политик Владимир Жириновский "хайпанул" на теме и устроил аттракцион небывалой щедрости на Красной площади. В стране с 20 млн бедных граждан он раздавал деньги на подарки во время ярмарки. Довольно неоднозначное мероприятие на фоне общего падения доходов населения - многие расценили щедрость, как "троллинг" и провокацию, хотя люди на площади деньги брали, не обращая внимание на то, что чиновник называл их холопами или сиротами.

Жириновский раздает деньги на Красной площади в Москве(2020)|Фото: infosmi.net

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Холопы в кино и на Красной площади: почему самым кассовым фильмом стала комедия про сынка олигарха?

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Теги: холоп, кино, бортич, бикович, золотая молодежь, история, российская империя, охлабыстин



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