23 Июля 2020
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Общество Свердловская область
Несанкционированный полигон бытовых отходов в Екатеринбурге (2020) | Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге пройдет экстренное заседание по ситуации с тлеющей нелегальной свалкой

В Екатеринбурге продолжаются работы по ликвидации тления на несанкционированной свалке на улице Коммунистическая.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, площадь очагов тления составляет 100 кв.м, открытого горения нет. Сейчас их продолжают засыпать снегом, вывозимым с городских улиц. По данным ведомства, сегодня в администрации Екатеринбурга состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, где будет рассмотрена данная ситуация.

Несанкционированный полигон бытовых отходов в Екатеринбурге(2020)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

"Ежедневно специалисты МЧС производят мониторинг состояния воздуха. Сегодня превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в жилом секторе, граничащем с тлеющей свалкой, не зафиксировано. Запаха гари не обнаружено", - добавили в ведомстве.

Напомним, из-за случившегося жителям микрорайонов Уралмаш и Эльмаш советовали без особой надобности не выходить на улицу, ограничить себя в прогулках и походах по магазинам.

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В Екатеринбурге пройдет экстренное заседание по ситуации с тлеющей нелегальной свалкой

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Теги: свалка, заседание, Екатеринбург



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