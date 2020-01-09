В Екатеринбурге пройдет экстренное заседание по ситуации с тлеющей нелегальной свалкой

В Екатеринбурге продолжаются работы по ликвидации тления на несанкционированной свалке на улице Коммунистическая.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, площадь очагов тления составляет 100 кв.м, открытого горения нет. Сейчас их продолжают засыпать снегом, вывозимым с городских улиц. По данным ведомства, сегодня в администрации Екатеринбурга состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, где будет рассмотрена данная ситуация.

"Ежедневно специалисты МЧС производят мониторинг состояния воздуха. Сегодня превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в жилом секторе, граничащем с тлеющей свалкой, не зафиксировано. Запаха гари не обнаружено", - добавили в ведомстве.

Напомним, из-за случившегося жителям микрорайонов Уралмаш и Эльмаш советовали без особой надобности не выходить на улицу, ограничить себя в прогулках и походах по магазинам.