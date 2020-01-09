23 Июля 2020
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Происшествия Тюменская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

Для лучшей сохранности? В Тюмени инкассатор украл 400 "казенных" тысяч, чтобы выплатить кредит

В Тюмени инкассатор после попытки оплатить кредит украденными деньгами попал пол "уголовку", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МВД.

В конце прошлого года руководитель одного из финансовых учреждений написал заявление о пропаже денег организации. Как оказалось, в сентябре – декабре 2019 г. деньги "увел" 33-летний специалист по экономической безопасности в инкассаторской фирме. Имея свободный доступ к инкассаторской сумке, он похищал часть денег во время их транспортировки. Украденными деньгам он оплачивал кредиты и жилье.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет колонии.

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Для лучшей сохранности? В Тюмени инкассатор украл 400 "казенных" тысяч, чтобы выплатить кредит

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Теги: инкассатор, деньги, кредит



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