Руководство больницы в южноуральском ЗАТО накажут за нарушение трудовых прав хирурга

В ЗАТО Трехгорный прокуратура провела проверку в медико-санитарной части № 72 ФМБА России по обращению местного жителя о нарушении законодательства о труде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В прокуратуру обратился местный житель, которым работал в медицинском учреждении хирургом. При увольнении он своевременно не получил выплату окончательного расчета. Более того, денежная компенсация, предусмотренная ст. 236 ТК РФ, за нарушение срока выплаты окончательного расчета выплачена не была.

Прокуратура потребовала от МСЧ №72 устранить нарушения. В отношении виновного должностного лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Стоит отметить, суд вынес решение о восстановлении хирурга на работе и взыскании денежной компенсации за период вынужденного прогула.

Напомним, в конце августа прошлого года сразу несколько хирургов медико-санитарной части № 72 ФМБА России, в том числе заведующий хирургическим отделением, написали заявление на увольнение. Причина – низкая заработная плата и физическая усталость от переработок. В ЗАТО прошло экстренное совещание под руководством главы города Евгения Сычева, в котором приняли участие руководство МСЧ № 72 и медицинские работники учреждения. Стороны пришли к решению, что хирурги не будут увольняться до 1 октября, а власти за это время должны решить вопрос с зарплатами или найти новых специалистов.