Украинские власти считают, что Boeing в Иране могла сбить российская ракета и намерены искать ее следы

Украинские власти считают, что одной из вероятных причин крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Иране могла стать российская ракета, выпущенная из ЗРК "Тор". Об этом со ссылкой на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По словам Данилова, группа из 45 украинских экспертов, которая уже прибыла в Иран в ночь на 9 января, будет искать обломки ракеты.

Секретарь СНБО подчеркнул, всего рассматривается четыре ключевых версии причин катастрофы:

- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети;

- столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

- взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Данилов уточнил, что в состав комиссии по расследованию трагедии включены специалисты, которые также принимают участие в расследовании катастрофы малазийского "Боинга". Украинская сторона, напомним, настаивает на ракетной атаке российских военных по самолету Boeing-777 в 2014 году, хотя доказательств никаких нет.

"Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране", – сказал секретарь СНБО.

Напомним, ранее иранские авиационные власти исключили из списка предполагаемых причин крушения самолета террористический акт и удар ПВО Ирана.