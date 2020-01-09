23 Июля 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми девушка выпала из окна многоэтажки и осталась жива

Пермячка выпала из окна восьмого этажа и осталась жива.

Как сообщает "КП" со ссылкой на свои источники, инцидент произошел 8 января, в 23.15. Очевидцы события вызвали "скорую". 19-летняя девушка получила серьезные травмы, медики с помощью аппарата ИВЛ госпитализировали ее в городскую клиническую больницу № 4.

Отметим, что в этом году это уже второе ЧП. В первый день нового года трагический случай произошел вечером, в одной из многоэтажек дома по ул. Малкова.

Из окна выпал 29-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте.

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В Перми девушка выпала из окна многоэтажки и осталась жива

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Теги: многоэтажный дом, падение, высота



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