В Перми девушка выпала из окна многоэтажки и осталась жива

Пермячка выпала из окна восьмого этажа и осталась жива.

Как сообщает "КП" со ссылкой на свои источники, инцидент произошел 8 января, в 23.15. Очевидцы события вызвали "скорую". 19-летняя девушка получила серьезные травмы, медики с помощью аппарата ИВЛ госпитализировали ее в городскую клиническую больницу № 4.

Отметим, что в этом году это уже второе ЧП. В первый день нового года трагический случай произошел вечером, в одной из многоэтажек дома по ул. Малкова.

Из окна выпал 29-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте.