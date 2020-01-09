23 Июля 2020
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Происшествия За рубежом
Леонардо ДиКаприо Великий Гэтсби (2016) | Фото:

Звезда "Титаника" Леонардо Ди Каприо спас тонувшего человека, выпавшего с круизного лайнера

45-летний голливудский актер, обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо спас утопавшего человека. Примечательно, что попавший в беду мужчина выпал за борт круизного лайнера и 11 часов пробыл в воде – параллели с персонажем Ди Каприо из "Титаника" напрашиваются сами собой.

По данным британской газеты The Sun, роскошная яхта, на которой путешествовал актер, обнаружила тонувшего в сумерках, да к тому же перед бурей. Сообщается, что яхта Ди Каприо была единственным судном, направившемся в район происшествия для поисков несчастного.

Инцидент произошел на Карибах. Услышав призыв о помощи, Ди Каприо, его девушка и экипаж яхты направились на поиски у острова Сент-Барт. Обнаруженный ими человек был сильно обезвожен. Ему оказали первую медпомощь, накормили, напоили и передали береговой охране.

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Звезда "Титаника" Леонардо Ди Каприо спас тонувшего человека, выпавшего с круизного лайнера

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Теги: леонардо ди каприо, спасение утопающего, яхта, круизный лайнер



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