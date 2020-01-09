"Вчера лично объехал центр и окраины": Высокинскому не понравилось, как Екатеринбург убирают от снега в новом году

Сегодня мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел оперативное совещание с руководителями администрации уральской столицы. Градоначальник сделал акцент на продолжении уборки улично-дорожной сети от снега.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, отдельно говорилось о вывозе образовавшихся после прохода техники снежных валов вдоль проезжей части. По информации глав районных администраций, в среднем за сутки на полигоны вывозится до 10 тысяч тонн снежной массы из всех семи районов Екатеринбурга. Но в ответ Высокинский заметил, что зачастую самосвалы не успевают за работой техники, сгребающей снег к бордюрам и обочинам дорог.

"Вчера лично объехал центр и окраины города. В ряде случаев погрузчики стояли без дела, ждали машины для вывоза снега. Если у районов есть необходимость в дополнительной технике, оформляйте заявки, оперативно решим все вопросы", - призвал мэр чиновников.

Как добавили в администрации, отдельное внимание глава Екатеринбурга уделил расчистке внутриквартальных проездов, связывающих улицы и дворовые территории.