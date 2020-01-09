23 Июля 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
Олег Соколов, историк, доцент СПбГУ (2019) | Фото: science.theoryandpractice.ru

Соколова перевели из Центра психиатрии имени Сербского в СИЗО

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, где он находился для проведения экспертизы, в СИЗО.

Об этом сообщил РИА Новости адвокат экс-доцента Александр Почуев. По его словам, психиатрическая экспертиза близка к завершению.

Как сообщалось ранее, Басманный суд Москвы продлил до 9 апреля арест историку Олегу Соколову, которого обвиняют в убийстве аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко.

Обвинение настаивало на содержании ученого в СИЗО. Защита просила выпустить Соколова под домашний арест, представив документы об инвалидности родителей историка, которым нужен уход.

Напомним, 9 ноября историка достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении.

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Соколова перевели из Центра психиатрии имени Сербского в СИЗО

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Теги: олег соколов, анастасия ещенко, убийство



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