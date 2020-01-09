Пушилин объявил о повышении зарплат и пенсий в ДНР до уровня Ростовской области к 2022 году

Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал повышение зарплат и пенсий в республике до уровня Ростовской области к 1 января 2022 года. Об этом сообщается на его официальном сайте.

По его словам, предстоит три повышения: с 1 января 2021 года, с 1 июля 2021 года и с 1 января 2022 года. Каждый раз пенсии будут повышаться примерно на 20%, зарплаты бюджетников - на 28%, госслужащих – на 18%. Общее повышение к 2022 году, таким образом, составит: пенсий - более чем на 70%, зарплат бюджетников - более чем в 2 раза, госслужащих - на 65%.

Это стало возможным благодаря стабильному росту экономических показателей, отметил Пушилин.

Также он добавил, что будут прилагаться усилия, чтобы довести до сопоставимого уровня зарплаты шахтеров и металлургов, которые зависят от реализации продукции.

Отметим, что 1 января 2020 года в ДНР были повышены пенсии на 20%, зарплаты бюджетников - на 26%. После повышения средняя пенсия в ДНР составляет более 7 тыс. руб., и к 2022 году она повысится примерно до 12,5 тыс. Для сравнения, в Ростовской области в 2019 году она составила почти 13 тыс. руб. То есть через два года, с учетом индексации пенсий в России, разница будет всего 15-20%.

