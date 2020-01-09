23 Июля 2020
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Спорт В России В бывшем СССР
Игорь Нетто (2020) | Фото: rfs.ru

21-й тур РПЛ будет посвящён памяти Игоря Нетто

21-й тур Российской Премьер-лиги (РПЛ) решено посвятить памяти бывшего футболиста "Спартака" и сборной СССР Игоря Нетто.

Отметим, что сегодня, 9 января 2020 года, Нетто исполнилось бы 90 лет.

Сегодня ветераны отечественного футбола собрались на Ваганьсковском кладбище и возложили цветы на его могилу. Кроме этого, сегодня также проходит футбольный матч между ветеранами "Спартака", за который Игорь Нетто провел всю свою карьеру футболиста, и сборной СССР/России. А на стадионе "Открытие Арена" намечен вечер памяти спортсмена.

Напомним, что великий отечественный футболист являлся капитаном команды Олимпийских чемпионов Мельбурна 1956 года, обладателем Кубка Европы 1960 года.

На Чемпионате мира 1962 года в Чили случился эпизод, ставший визитной карточкой капитана сборной СССР. Во втором тайме матча со сборной Уругвая, решающего в борьбе за выход в плей-офф, при ничейном счёте мяч после удара Игоря Численко залетел в ворота. Арбитр засчитал их взятие, однако соперники стали протестовать: мяч прошёл через дырку в сетке. Нетто уточнил у Численко, правильно ли был забит гол, а затем подсказал судье, что мяч действительно влетел в сетку с внешней стороны. Гол в итоге отменили. Можно сказать, что Нетто своим поступком оказался у истоков одного из важнейших направлений в идеологии современного футбола — честной игры (принципа фейр-плей).

Встречи 21-го тура РПЛ состоятся с 7 по 9 марта.

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21-й тур РПЛ будет посвящён памяти Игоря Нетто

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Теги: Игорь Нетто, Спартак, юбилей, Российская Премьер-лига



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