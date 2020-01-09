21-й тур РПЛ будет посвящён памяти Игоря Нетто

21-й тур Российской Премьер-лиги (РПЛ) решено посвятить памяти бывшего футболиста "Спартака" и сборной СССР Игоря Нетто.

Отметим, что сегодня, 9 января 2020 года, Нетто исполнилось бы 90 лет.

Сегодня ветераны отечественного футбола собрались на Ваганьсковском кладбище и возложили цветы на его могилу. Кроме этого, сегодня также проходит футбольный матч между ветеранами "Спартака", за который Игорь Нетто провел всю свою карьеру футболиста, и сборной СССР/России. А на стадионе "Открытие Арена" намечен вечер памяти спортсмена.

🖥 Специальный выпуск программы «Легенды футбольной Тарасовки» посвящен великому полузащитнику красно-белых Игорю Нетто, со дня рождения которого сегодня исполняется 90 лет.



Полная версия 👇🏻https://t.co/HuNZVG1xXD#Спартак #ИгорьНетто #Нетто90 pic.twitter.com/xRU02Zrf3o — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 9, 2020

9 января 1930 года родился Игорь Нетто — великий полузащитник, многолетний капитан и рекордсмен «Спартака».



Сегодняшний день мы посвятим памяти легендарного спартаковца.



О карьере Игоря Александровича читайте в нашем спецпроекте:



▶ https://t.co/gLzn09jW7z#Спартак #Нетто90 pic.twitter.com/NHqCf1Py6Q — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 9, 2020

Напомним, что великий отечественный футболист являлся капитаном команды Олимпийских чемпионов Мельбурна 1956 года, обладателем Кубка Европы 1960 года.

На Чемпионате мира 1962 года в Чили случился эпизод, ставший визитной карточкой капитана сборной СССР. Во втором тайме матча со сборной Уругвая, решающего в борьбе за выход в плей-офф, при ничейном счёте мяч после удара Игоря Численко залетел в ворота. Арбитр засчитал их взятие, однако соперники стали протестовать: мяч прошёл через дырку в сетке. Нетто уточнил у Численко, правильно ли был забит гол, а затем подсказал судье, что мяч действительно влетел в сетку с внешней стороны. Гол в итоге отменили. Можно сказать, что Нетто своим поступком оказался у истоков одного из важнейших направлений в идеологии современного футбола — честной игры (принципа фейр-плей).

Встречи 21-го тура РПЛ состоятся с 7 по 9 марта.