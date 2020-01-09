23 Июля 2020
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Матросская тишина, СИЗО (2018) | Фото:zakon-i-poryadok.com

Заключенным могут отключить мобильную связь в тюрьмах

В Госдуму внесен законопроект, который позволит отключать номера мобильных телефонов заключенных в случае их (телефонов) использования в целях преступной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на одного из авторов законопроекта, депутата Павла Крашененникова.

По его словам, "законопроектом предлагается механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы". Речь идет о совершении мошеннических действий или координировании действий членов преступных группировок.

Согласно законопроекту, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор", - сказал Крашенинников.

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Заключенным могут отключить мобильную связь в тюрьмах

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Теги: заключенные, тюрьма, мобильная связь



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