Заключенным могут отключить мобильную связь в тюрьмах

В Госдуму внесен законопроект, который позволит отключать номера мобильных телефонов заключенных в случае их (телефонов) использования в целях преступной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на одного из авторов законопроекта, депутата Павла Крашененникова.

По его словам, "законопроектом предлагается механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы". Речь идет о совершении мошеннических действий или координировании действий членов преступных группировок.

Согласно законопроекту, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор", - сказал Крашенинников.