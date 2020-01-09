Пермский аэропорт оштрафован на 100 тысяч за незаконное предпринимательство

Арбитражный суд Пермского края оштрафовал аэропорт "Большое Савино", передает корреспондент Накануне.RU.

Решение суда опубликовано в картотеке инстанции. Сумма штрафа – 100 тыс. руб., аэрогавань наказана за "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)". Нарушение состояло в том, что работники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов были недостаточно оснащены необходимым оборудованием средствами индивидуальной защиты, сообщает "Ъ-Прикамье". При этом помещение, в котором они располагаются, не соответствовало закону.

Напомним, в декабре аэропорт обязали возобновить ежемесячные выплаты пермяку, который остался инвалидом после крушения в 1989 г, в Тюменской области самолета "Пермских авиалиний", перевозившего работников "Красноленинскнефтегаза".