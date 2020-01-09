На Южном Урале главу района будут судить за мошенничество при получении социальной выплаты в 1 млн рублей

Главу Нагайбакского района Виталия Гайсина будут судить по обвинению в мошенничестве при получении социальной выплаты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в 2017 году, искусственно ухудшив жилищные условия своей семьи, склонил главу Фершампенуазского сельского поселения к принятию постановления о постановке жены на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.

На основании данного решения она незаконно получила социальную выплату в рамках региональной подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" для строительства дома.

Полученные деньги в размере более 1,1 млн руб. были использованы для проведения строительных работ в доме обвиняемого.