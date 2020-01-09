23 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

На Южном Урале главу района будут судить за мошенничество при получении социальной выплаты в 1 млн рублей

Главу Нагайбакского района Виталия Гайсина будут судить по обвинению в мошенничестве при получении социальной выплаты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в 2017 году, искусственно ухудшив жилищные условия своей семьи, склонил главу Фершампенуазского сельского поселения к принятию постановления о постановке жены на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.

На основании данного решения она незаконно получила социальную выплату в рамках региональной подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" для строительства дома.

Полученные деньги в размере более 1,1 млн руб. были использованы для проведения строительных работ в доме обвиняемого.

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На Южном Урале главу района будут судить за мошенничество при получении социальной выплаты в 1 млн рублей

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Теги: Виталий Гайсин, мошенничество, глава Нагайбакского района,



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Развитие сюжета:

Ранее 22.01.2020 16:20 Мск Главу района в Челябинской области признали виновным в мошенничестве при получении бюджетной субсидии

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