Силовики проверят сотрудников реабилитационного центра в Копейске, где обнаружена истощенная девочка с ДЦП

Следователи Челябинской области проверят информацию о девочке, страдающей ДЦП, которая находится в копейском реабилитационном центре.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области, сейчас организована доследственная проверка.

Ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов на портале "Свободная пресса" рассказал, что ребенок - племянница жительницы Полетаево, под опекой у которой находились помимо девочки еще двое детей. Сама женщина уверенна, что сирот отобрали, чтобы не давать им положенное по закону жилье.

Ребенок, который страдал ДТП, был помещен в реабилитационный центр в Копейске - там девочка очень похудела. Есть версия, что до такого состояния ее довели медики.

По словам тети девочки, ребенок сейчас сильно истощен. Она отметила, что племянниц забрали "просто так" - из-за того, что в квартире якобы просто были разбросаны вещи.

Сообщается, что родная мать девочки умерла, а отец находится в исправительной колонии. Сейчас во всей этой истории будет разбираться Следственный комитет.