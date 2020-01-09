23 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

Силовики проверят сотрудников реабилитационного центра в Копейске, где обнаружена истощенная девочка с ДЦП

Следователи Челябинской области проверят информацию о девочке, страдающей ДЦП, которая находится в копейском реабилитационном центре.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области, сейчас организована доследственная проверка.

Ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов на портале "Свободная пресса" рассказал, что ребенок - племянница жительницы Полетаево, под опекой у которой находились помимо девочки еще двое детей. Сама женщина уверенна, что сирот отобрали, чтобы не давать им положенное по закону жилье.

Ребенок, который страдал ДТП, был помещен в реабилитационный центр в Копейске - там девочка очень похудела. Есть версия, что до такого состояния ее довели медики.

По словам тети девочки, ребенок сейчас сильно истощен. Она отметила, что племянниц забрали "просто так" - из-за того, что в квартире якобы просто были разбросаны вещи.

Сообщается, что родная мать девочки умерла, а отец находится в исправительной колонии. Сейчас во всей этой истории будет разбираться Следственный комитет.

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Силовики проверят сотрудников реабилитационного центра в Копейске, где обнаружена истощенная девочка с ДЦП

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Теги: Копейск, реабилитационный центр, СК, проверка, ребенок, болезнь, ДЦП



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