23 Июля 2020
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Общество Свердловская область
МУП &quot;Водовонял&quot;, МУП &quot;Водоканал&quot;, акция (2019) | Фото: facebook.com/Андрей Пирожков

Роспотребнадзор проверяет екатеринбургский "Водоканал" из-за невыносимого запаха на Химмаше

Роспотребнадзор проводит административное расследование в отношении екатеринбургского МУП "Водоканал". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат городской думы Андрей Пирожков.

По его данным, речь идет о деятельности Южной аэрационной станции, расположенной в микрорайоне Химмаш. Как рассказал Пирожков, расследование длится более двух месяцев.

"Когда ждать результат не совсем понятно, поэтому 13 января предлагаю ознакомиться с моим расследованием", - написал депутат в своем Facebook.

МУП "Водовонял", МУП "Водоканал", акция(2019)|Фото: facebook.com/Андрей Пирожков

Напомним, Андрей Пирожков вместе с соратниками уже давно борется за экологическую стабильность Химмаша. В сентябре прошлого года он провел фотосессию под названием "Водовонял", чтобы привлечь внимание мэрии Екатеринбурга к проблеме.

Также парламентарий направил запросы в свердловский Роспотребнадзор и организовал исследование воздуха в этом микрорайоне. А под конец года Пирожков оделся Дедом Морозом и возле здания Роспотребнадзора устроил одиночный пикет.

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Роспотребнадзор проверяет екатеринбургский "Водоканал" из-за невыносимого запаха на Химмаше

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Теги: Роспотребнадзор, Водоканал, Химмаш, проверка, Екатеринбург



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