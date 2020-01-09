Роспотребнадзор проверяет екатеринбургский "Водоканал" из-за невыносимого запаха на Химмаше

Роспотребнадзор проводит административное расследование в отношении екатеринбургского МУП "Водоканал". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат городской думы Андрей Пирожков.

По его данным, речь идет о деятельности Южной аэрационной станции, расположенной в микрорайоне Химмаш. Как рассказал Пирожков, расследование длится более двух месяцев.

"Когда ждать результат не совсем понятно, поэтому 13 января предлагаю ознакомиться с моим расследованием", - написал депутат в своем Facebook.

Напомним, Андрей Пирожков вместе с соратниками уже давно борется за экологическую стабильность Химмаша. В сентябре прошлого года он провел фотосессию под названием "Водовонял", чтобы привлечь внимание мэрии Екатеринбурга к проблеме.

Также парламентарий направил запросы в свердловский Роспотребнадзор и организовал исследование воздуха в этом микрорайоне. А под конец года Пирожков оделся Дедом Морозом и возле здания Роспотребнадзора устроил одиночный пикет.