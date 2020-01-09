В России установили размер штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге

После запуска безбарьерного проезда по платным дорогам (система free-flow) штраф за неоплаченный проезд по ним составит 2,5 тысячи рублей для водителей легковых автомобилей и 5,5 тысячи рублей для водителей грузовиков и автобусов.

Санкции для автомобилистов предусмотрены проектом поправок в КоАП, сообщает "Коммерсантъ".

Деньги со счета автовладельца будут списываться автоматически с помощью камер и бесконтактных транспондеров.

Если в течение 60 дней водитель оплатит долг перед владельцем платной дороги, то штраф отменят.

Ранее уже сообщалось, что штрафы планируется взимать через систему "свободный поток" с постоплатой. Такая система позволит разгрузить трассы, поскольку водителям не придется останавливаться в пунктах оплаты.

Отмечается, что строительство и содержание таких пунктов дорого обходится и компенсируется за счет повышенного тарифа на проезд.