23 Июля 2020
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Экономика Курганская область В России
фильм &quot;Холоп&quot; (2019) | Фото: twitter.com/Kinometro

Фильм от зауральского сценариста стал самой кассовой российской комедией всех времён

Фильм "Холоп" с Милошем Биковичем и Иваном Охлобыстиным, одним из сценаристов которого стал курганец Антон Морозенко, собрал в прокате рекордные 1,9 млрд руб., став самой кассовой российской комедией в истории, сообщает РИА Новости со ссылкой на дистрибьютора "Централ Партнершип".

До этого рекорд по сборам принадлежал вышедшей в 2018 году комедии "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел" (1,7 млрд руб.).

Итоговый кассовый результат всех праздничный дней в России по неофициальным данным составил примерно 4,1 млрд руб., пишет отраслевой портал "Бюллетень кинопрокатчика".

Российское кино собрало за Новый год примерно 83% всей кассы, т.е. около 3,4 млрд руб. Это абсолютный рекорд. Лидером праздников стала комедия "Холоп", который обеспечил 37% общей кассы новогодних каникул.

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Фильм от зауральского сценариста стал самой кассовой российской комедией всех времён

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Теги: холоп, кассовые сборы, рекорд, прокат



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