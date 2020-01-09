23 Июля 2020
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Анастасия Волочкова (2019) | Фото:youtube.com

"Брали депозиты, обещали море шампанского": Волочкова обвинила организатора вечеринки с "Мумий Троллем" в мошенничестве

Анастасия Волочкова обвинила организатора VIP-вечеринки после концерта группы "Мумий Тролль" в Таиланде в мошенничестве.
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"Дорогие друзья. Кто был вчера на этой Вечеринке? Посвящённой концерту "Муммий Троль". Я не стала первой высказывать свои негодования по поводу организации, вернее , ее отсутствия.. Посчитав это не корректным, поскольку я находилась в ВИП зоне, куда и сама попала с моими друзьями с трудом, имея пригласительные на руках... Обманули организаторы этого Мероприятия-всех!!! Многие люди покупали ВИП столики по 500 долларов за одно место.. За столы брали депозиты, запрошены и обещанны были море шампанского и яства! А на столах Вип гостей оказалась картошка фри и одна бутылка Просекко на 8 человек", - возмущается экс-балерина Большого театра в Instagram (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Анастасия Волочкова|Фото:instagram.com/volochkova_art

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Далее становится немного непонятно: концертом или же все-таки вечеринкой после него недовольна звезда: "Более того.. Люди, которые реально за баснословные деньги купили билеты на эту пляжную вечеринку, концерт которой задержали на 2 часа, вообще не попали за столики! Потому что там успели расположиться люди, вообще не имеющие пригласительных.. Нет их вины ни в чем! Но я была свидетелем этого хаоса.. Многие пытались найти этого Сашу Нахапетова.. Но он, получив деньги с людей и не предоставив даже обеспечения организации прохода на мероприятие тем, с кого эти деньги тупо снял и обманул, тупо скрылся и убежал! Вы знаете, все, кто был там, верю, Вы подтвердите, я никому не отказала в возможности сфотографироваться со мной. И стояла я в общей очереди, несмотря на то, что у меня были Вип билеты. И мы мило общались. Я очень плохо себя чувствую и сейчас. Простудилась от кондиционеров. Но ведь никому не отказала в возможности фото, правда, же? Жаль тех, кто потратил деньги, и получил облом.. Хочется сказать этому Саше Нахапетов сбежавшему: Саш: "А ПЕРЕД ЛЮДЬМИ ТЕБЕ НЕ СТЫДНО?" А Вы знаете, дорогие добрые люди, все те, с кем я вчера сфотографировалась и никому в этом не отказала... Что было до этого?.. Этот Саша Нахапетов лишь за то, что я ему в глаза и честно сказала, что он не мужчина! Он дал задание каким-то чмошникам сделать все, чтобы Волочковой не было на этом мероприятии.. А знаете почему?! Потому что Вы сами все видели...Правда глаза колит. А Я ВСЕГДА ЗА ПРАВДУ!".

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"Брали депозиты, обещали море шампанского": Волочкова обвинила организатора вечеринки с "Мумий Троллем" в мошенничестве

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Теги: анастасия волочкова, таиланд, мумий тролль, концерт, вечеринка



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