В Перми инвалид-колясочник не дождался коммунальных служб и сам начал чистить улицы

В Перми инвалид-колясочник, не дождавшись пока коммунальные службы приведут в порядок тротуар, сам принялся очищать дорогу от снега, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись с инвалидом была опубликована 7 января в Instagram-канале chp_59, и разлетелась по всем социальным сетям. На кадрах видно, как мужчина на коляске работает лопатой и очищает улицу.

"Просто интересно, есть совесть у управляющей компании?" - поинтересовался автор видеоролика.

Накануне.RU обратилось в администрацию с просьбой прокомментировать ситуацию, однако оперативный комментарий получить не удалось.