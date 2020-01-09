23 Июля 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
инвалидная коляска (2016) | Фото: novostivmire.com

В Перми инвалид-колясочник не дождался коммунальных служб и сам начал чистить улицы

В Перми инвалид-колясочник, не дождавшись пока коммунальные службы приведут в порядок тротуар, сам принялся очищать дорогу от снега, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись с инвалидом была опубликована 7 января в Instagram-канале chp_59, и разлетелась по всем социальным сетям. На кадрах видно, как мужчина на коляске работает лопатой и очищает улицу.

"Просто интересно, есть совесть у управляющей компании?" - поинтересовался автор видеоролика.

Накануне.RU обратилось в администрацию с просьбой прокомментировать ситуацию, однако оперативный комментарий получить не удалось.

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В Перми инвалид-колясочник не дождался коммунальных служб и сам начал чистить улицы

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Теги: колясочник, уборка снега, инвалид, коммунальные службы, управляющая компания



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