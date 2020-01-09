23 Июля 2020
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Общество Свердловская область В России В бывшем СССР
цирк, реконструкция (2018) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский цирк оказался в десятке лучших построек СССР

Опрос жителей России показал, что здание Екатеринбургского государственного цирка оказалось одним из самых интересных творений советских архитекторов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации уральской столицы, исследование проводил портал Tvil.ru. Ко дню образования СССР на сайте для выбора был опубликован список самых заметных архитектурных форм советской эпохи. В итоге Екатеринбургский цирк смог занять восьмую строчку в рейтинге, за него проголосовали 3,33% респондентов.

сплав по реке Исеть, цирк(2019)|Фото: Накануне.RU

Первое место занял музей-панорама "Сталинградская битва" в Волгограде – его выбрала почти половина всех проголосовавших (48,33%). На втором и третьем оказались крымский архитектурный ансамбль "Курпаты" (16,67%) и московский Дом-кольцо (8,33%).

Стоит отметить, что в наступившем 2020 году Екатеринбургский государственный цирк отметит круглую дату: он был открыт 1 февраля 1980 года. По данным мэрии, за 40 лет существования цирк посетили более 20 миллионов зрителей.

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Екатеринбургский цирк оказался в десятке лучших построек СССР

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Теги: цирк, постройки, СССР, Екатеринбург



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