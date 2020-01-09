23 Июля 2020
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дом правительства, белый дом, правительство РФ (2018) | Фото: nakanune.ru

Правительство утвердило план приватизации на ближайшие два года

Правительство РФ утвердило прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы.

Как сообщает пресс-служба кабмина, документом предусматривается продажа находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более 1 тыс. объектов другого имущества государственной казны.

Предполагается, что каждый год от приватизации в бюджет будет поступать 3,6 млрд рублей. Сумма приводится без учета стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики.

Правительство рассмотрело и одобрило план приватизации на итоговом заседании 25 декабря. В программу вошли 293 предприятия, в том числе семь крупных активов - ВТБ, "Совкомфлот", Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, "Алмазювелирэкспорт", "Росспиртпром", Кизлярский коньячный завод. Также в список попали Тюменский дом печати, Международный аэропорт Магнитогорска.

Также сообщалось, что московский аэропорт Шереметьево вошел в итоговый вариант программы приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. "Аэрофлот", РЖД, "Газпром" и "Роснефть" в этот план не включены.

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Правительство утвердило план приватизации на ближайшие два года

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Теги: правительство, приватизация



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