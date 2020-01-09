23 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
житель Магнитогорска, рабство, (2020) | Фото: vk.com/alternative.movement

Житель Магнитогорска провел 24 года в рабстве на Северном Кавказе

Житель Магнитогорска Виктор Б. 24 года провел в рабстве на Северном Кавказе. Сейчас мужчина находится в приюте. Волонтеры ищут его родственников.

Мужчина уехал из Магнитогорска в 1996 году на заработки и попал в рабство.

"Он работал и на "знаменитых" кирпичных заводах и, переходя от хозяина к хозяину, чабановал в горах – находясь в совершенно бесправном положении и, само собой, не получая никаких денег за свой труд", - рассказали Накануне.RU в волонтерской правозащитной организации "Альтернатива".

На заработки мужчина уезжал еще с советским паспортом и сейчас у него нет никаких документов. За время в рабстве Виктор Б. получил множество травм и переломов и практически полностью ослеп.

Сейчас волонтеры разыскивают родственников мужчины. В Магнитогорске у него была сестра 1948 года рождения.

"Пока Виктор Борисович проживает в нашем шелтере. Скорее всего, вместе с восстановлением минимального набора документов (если не найдутся родственники), это проживание займет около двух месяцев. Дальше его судьба остается под вопросом", - отметили в организации.

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Житель Магнитогорска провел 24 года в рабстве на Северном Кавказе

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Теги: рабство, житель Магнитогорска, Северный Кавказ,



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