Переселение "Ратибора" перенесено на март 2020 года. Война за спорткомплекс продолжается

Ремонт спортивного комплекса "Ратибор" в Советском (ХМАО)перенесен на лето 2020 года. Здание вернется к администрации Советского района только через два месяца, а юные спортсмены смогут посещать зал до 1 марта текущего года.

Напомним, ранее жители Советского выходили на пикеты в защиту спортивного комплекса. Их недовольство было связано с нежеланием администрации города осуществлять ремонт здания. Решение вернуть здание владельцу (районной администрации) привело к перспективе перераспределения детей и тренеров по другим спортивным комплексам города в последних числах 2019 года, что значительно усложнило бы план тренировок юных спортсменов.

Как сообщила Накануне.RU заместитель главы Советского по социальным вопросам Лариса Богданова, на сегодняшний день была перенесена только одна секция - по шахматам (на Калинина 21). Остальные тренеры будут находиться в здании вплоть до 29 февраля и только с 1 марта перейдут в другие комплексы.

Передача здания - уже давно решенный на уровне округа вопрос. Здание принадлежит администрации советского района и 1 марта будет возвращено для организации подготовки капитального ремонта. Финансовые затраты будут осуществляться в трехстороннем порядке: округом, районом и городом. Согласно плану, ремонт должен быть закончен за лето. В это время будет полностью заменена проводка, заменено освещение, а здание поставят на сигнализацию. По словам Ларисы Богдановой, предполагаются масштабные изменения.

Однако, со слов заведующего СК "Ратибор" Игоря Пинженина, сотрудники зала вообще не владеют информацией и не имеют представления о будущем спорткомплекса. "Накануне, перед самим выселением, я разговаривал с главой района и он сказал, что было письмо от директора городского центра культуры и спорта Александра Блинова, чтобы перенести переезд на 9 февраля. Это единственная информация, которой мы владеем на данный момент. С городом же у нас практически и нет контакта", - сообщает Игорь Пинженин.

По словам заведующего, пока все до сих пор в подвешенном состоянии. Списков о перераспределении тренеров и воспитанников зала по другим комплексам, обещанных в конце декабря предыдущего года, до сих пор нет. Более того, на данный момент идет сокращение штатных единиц. Городская администрация повторно 30 декабря выдала приказ о начале сокращения штата, начиная со второго марта. "Осталось около 14 штатных единиц, остальные кто уволился, кто уже перевелся", - рассказывает Игорь Пинженин. "Прошлое сокращение было отменено после протеста прокуратуры. 25 декабря уволили Александра Блинова. Сейчас он, насколько я знаю, восстанавливается в должности".

Как сообщает заведующий СК "Ратибор", было проверено несколько залов и до сих пор стоит вопрос об острой нехватке площади. Сотрудники комплекса обеспокоены, ведь вопрос не в том, чтобы "просто взять и переехать", за тренерами идет оборудование и дети. Однако другие спорткомплексы все еще не готовы принять в свои стены тренеров и воспитанников "Ратибора". "Все самое интересное еще впереди, - говорит Игорь Пинженин. - Если "Ратибор" и переселят, то только на улицу. Туда мы и пригласим телевидение для съемок этих самых "уличных" тренировок. Нам деваться некуда".