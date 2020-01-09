В больнице Ноябрьска из-за прорыва трубы сработала пожарная сигнализация

В Ноябрьске произошла авария в городской больнице, из-за чего сработала пожарная сигнализация, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях появились кадры эвакуации пациентов и персонала клиники. На фоне того, как люди уходят, слышен сигнал пожарной тревоги, предписывающей всем покинуть помещение.

"Потопа не было. Сорвало клапан подачи горячей воды в кабинете. Сантехник быстро все восстановил", - сообщила Накануне.RU официальный представитель учреждения Тамара Михеева.