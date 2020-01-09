Поклонская заявила, что третья мировая война уже идет, и она похожа на сюжет "Игры престолов"

Депутат Госдумы, заместитель главы комитета ГД по международным делам Наталья Поклонская развеяла сомнения подписчиков на счет третьей мировой войны – по мнению экс-прокурора Крыма, эта война уже давно идет.

"Эта война выражается в виде локальных конфликтов — назову несколько из них:

- "гуманитарная интервенция" НАТО против Югославии в виде бомбардировок и уничтожения суверенного государства;

- вторжение США в Ирак;

- грузинская провокация в августе 2008 года;

- бойня с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация – прим. ред.) в Сирии;

- обстрелы и уничтожение Донбасса;

- разгул фашизма в Украине;

- ракетные "ответки" друг другу на Ближнем Востоке...

А самое важное — участившиеся попытки США через перевороты свергать режимы в отдельных странах", - пишет Поклонская в своем telegram-канале.

"Третья мировая война не повторит событий ХХ века: не будет походов одного полка на другой в штыковую атаку — время поменялось. Целые страны порабощают уже другими способами, больше похожими на сюжет сериала "Игра престолов" и фильма "Хвост виляет собакой", где нами манипулируют через информационные вбросы. Например, Майдан 2014-го. Это тоже часть Третьей мировой", - считает депутат.

Ранее США и Иран пошли на обострение конфликта, обменявшись ударами. Американцы убили иранского военного лидера генерала Сулеймани, Иран ответил обстрелом американских военных объектов в Ираке. После этого Дональд Трамп объявил об усилении санкций в отношении Ирана.