23 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Школьница, пропавшая в Екатеринбурге 31 декабря, уже не раз надолго уходила из дома

В Екатеринбурге продолжаются поиски школьницы, пропавшей 31 декабря. К ним подключился Следственный комитет.

Напомним, 13-летняя Александра ушла из дома, который находится на улице Победы, в последний день минувшего года. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по факту исчезновения девочки начата доследственная проверка. Как отметили в ведомстве, ранее несовершеннолетняя уже совершала продолжительные уходы из дома. Однако каждый раз она возвращалась к месту проживания.

Исчезнувшая несовершеннолетняя девушка в Екатеринбурге(2020)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Сейчас следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции пытаются найти школьницу. Одновременно выясняются все обстоятельства ее безвестного исчезновения. По результатам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Школьница, пропавшая в Екатеринбурге 31 декабря, уже не раз надолго уходила из дома

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Теги: школьница, розыск, СКР, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 13.01.2020 08:22 Мск Гуляла две недели: в Екатеринбурге нашлась школьница, пропавшая 31 декабря

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Ранее 08.01.2020 20:13 Мск В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка, которая ушла из дома 31 декабря

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