Школьница, пропавшая в Екатеринбурге 31 декабря, уже не раз надолго уходила из дома

В Екатеринбурге продолжаются поиски школьницы, пропавшей 31 декабря. К ним подключился Следственный комитет.

Напомним, 13-летняя Александра ушла из дома, который находится на улице Победы, в последний день минувшего года. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по факту исчезновения девочки начата доследственная проверка. Как отметили в ведомстве, ранее несовершеннолетняя уже совершала продолжительные уходы из дома. Однако каждый раз она возвращалась к месту проживания.

Сейчас следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции пытаются найти школьницу. Одновременно выясняются все обстоятельства ее безвестного исчезновения. По результатам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.