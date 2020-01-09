Иранские власти опубликовали предварительный отчет о катастрофе украинского Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Проверенные мастера: http://remont.youdo.com/doors/entrance-doors/, подробности тут.
По ссылке http://remont.youdo.com/repair/loggia/pod-klyuch/, подробнее >>
По ссылке http://remont.youdo.com/building/outbuilding/ здесь.


    короткие кожаные куртки здесь

Происшествия За рубежом Украина
Boeing 737, крушение в Иране (2020) | Фото: иранские СМИ

Иранские власти опубликовали предварительный отчет о катастрофе украинского Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчет о причинах крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ).
Читайте также:

Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, после взлета самолет набрал высоту в 2400 м, а затем соответствующая ему отметка пропала с экрана радара. Глава управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что экипаж не сообщал ни о каких проблемах и внештатных ситуациях.

Также в докладе сообщается, что пожар на борту, по свидетельствам очевидцев, начался до того, как самолет столкнулся с землей. При столкновении он взорвался. Между тем, траектория полета самолета указывает на возможную попытку экипажа вернуться в аэропорт.

Ранее власти Ирана заявили, что версия теракта или попадания ракеты иранских ПВО не рассматриваются, этого же мнения придерживаются и западные спецслужбы, хотя катастрофа удивительным образом совпала с обстрелом иранскими войсками американских военных баз на территории Ирака. В прессе также появлялась информация о неисправности двигателей и о возможном перегрузе самолета.

На борту разбившегося лайнера МАУ находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. 146 человек были гражданами Ирана, 10 – Афганистана, 5 – Канады, 4 – Швеции, весь экипаж был украинским.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Иранские власти опубликовали предварительный отчет о катастрофе украинского Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: авиакатастрофа, boeing 737, иран, мау, украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров