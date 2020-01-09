Иранские власти опубликовали предварительный отчет о катастрофе украинского Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчет о причинах крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

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Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, после взлета самолет набрал высоту в 2400 м, а затем соответствующая ему отметка пропала с экрана радара. Глава управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что экипаж не сообщал ни о каких проблемах и внештатных ситуациях.

Также в докладе сообщается, что пожар на борту, по свидетельствам очевидцев, начался до того, как самолет столкнулся с землей. При столкновении он взорвался. Между тем, траектория полета самолета указывает на возможную попытку экипажа вернуться в аэропорт.

Ранее власти Ирана заявили, что версия теракта или попадания ракеты иранских ПВО не рассматриваются, этого же мнения придерживаются и западные спецслужбы, хотя катастрофа удивительным образом совпала с обстрелом иранскими войсками американских военных баз на территории Ирака. В прессе также появлялась информация о неисправности двигателей и о возможном перегрузе самолета.

На борту разбившегося лайнера МАУ находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. 146 человек были гражданами Ирана, 10 – Афганистана, 5 – Канады, 4 – Швеции, весь экипаж был украинским.